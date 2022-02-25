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25 Febbraio 2022
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Attualità

435 nuovi positivi in Ciociaria e un decesso ad Acuto nel bollettino di oggi: i dati

di Redazione0
bollettino Ciociaria morto covid Acuto oggi positivi 25 febbraio 2022
Registrato un decesso:
una donna di 88 anni residente ad Acuto con patologie pregresse

altri comuni:

4: CASTROCIELO, ESPERIA, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI
3: ATINA, CASTRO DEI VOLSCI, PATRICA, SAN GIORGIO A LIRI
2: AMASENO, ARCE, AUSONIA, CASALVIERI, COLFELICE, FONTANA LIRI, GUARCINO, MOROLO, PICO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, POFI, ROCCASECCA, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’APOLLINARE, SERRONE, SGURGOLA, VALLECORSA, VALLEMAIO
1: ACUTO, ALVITO, ARNARA, BELMONTE CASTELLO, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASTELNUOVO PARANO, COLLEPARDO, PESCOSOLIDO, PICINISCO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, TREVI NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA, VILLA SANTO STEFANO, VITICUSO

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