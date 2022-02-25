Registrato un decesso:
una donna di 88 anni residente ad Acuto con patologie pregresse
altri comuni:
4: CASTROCIELO, ESPERIA, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI
3: ATINA, CASTRO DEI VOLSCI, PATRICA, SAN GIORGIO A LIRI
2: AMASENO, ARCE, AUSONIA, CASALVIERI, COLFELICE, FONTANA LIRI, GUARCINO, MOROLO, PICO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, POFI, ROCCASECCA, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’APOLLINARE, SERRONE, SGURGOLA, VALLECORSA, VALLEMAIO
1: ACUTO, ALVITO, ARNARA, BELMONTE CASTELLO, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASTELNUOVO PARANO, COLLEPARDO, PESCOSOLIDO, PICINISCO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, TREVI NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA, VILLA SANTO STEFANO, VITICUSO