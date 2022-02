Ecco maggiori informazioni sul concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro che mette a disposizione ben 1249 posti per personale non dirigenziale, nei ruoli di ispettori del lavoro e funzionari, da assumere a tempo indeterminato su Roma ma anche altri sedi territoriali d’Italia.

Dai requisiti alle modalità di candidatura: continuate a leggere per scoprire tutte quello che occorre per fare domanda.

Distribuzione dei posti

1.174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

50 – profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Requisiti

A seconda del profilo che vi interessa, diversi saranno i requisiti richiesti. Di seguito ecco intanto quelli generali che accomunano ogni bando:

età non inferiore ai diciotto anni

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

inclusione nell’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana

titolo di studio: laurea; diploma di laurea; laurea specialistica; laurea magistrale; o titoli equivalenti come indicato sul bando. Si precisa che la laurea può essere in qualsiasi disciplina.

Per avere maggiori informazioni sui requisiti specifici legati a ogni profilo, vi invitiamo a consultare il bando ufficiale del concorso.

Come candidarsi

Come inoltrare la domanda per il concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro per 1249 posti? La procedura dovrà essere esclusivamente telematica, dalla specifica piattaforma messa a disposizione degli utenti alla quale bisognerà obbligatoriamente accedere tramite SPID o CIE. Per candidarsi gli interessati avranno tempo fino alle ore 14 del 14 marzo 2022.