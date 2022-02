Webuild, posizioni aperte nel settore edilizio a Roma e Milano: se siete interessati a questo annuncio di lavoro leggete di seguito per avere maggiori informazioni al riguardo. Ricordiamo che l’azienda opera con successo in Italia da molto tempo ed è adesso alla ricerca di nuovo personale.

Posizioni aperte in Webuild

Le offerte di lavoro sono tantissime e riguardano soprattutto le città di Roma e Milano. Vi elenchiamo alcune delle figure ricercate e vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’azienda per consultare tutte le posizioni aperte in Webuild.

Estimating & Methods Expert

Requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria Civile, la specializzazione in Geotecnica costituisce titolo preferenziale. Almeno 5 anni di esperienza lavorativa pregressa, preferibilmente maturata all’interno di Ufficio Gare e sviluppo Offerte. Ancora, competenza ed esperienza nello sviluppo di cicli di scavo in sotterraneo in tradizionale, nella individuazione e di impianti e macchinari ad essi correlati. Disponibilità a trasferte/missioni anche all’estero nei casi di Bid Study in Joint Venture internazionali

Sede: Milano

Area QHSE Coordination Expert

Requisiti: almeno 8 anni in ruoli analoghi e esperienza pregressa in ruoli QHSE, preferibilmente maturata all’estero. Consolidata esperienza in ambito QA/QC. Laurea magistrale in Ingegneria o equivalente. Ancora, conoscenza della ISO 9000, ISO 14001 e ISO 45001 e dei Modelli ex D. Lgs 231/01 e D.Lgs 81/08 e delle tecniche costruttive e delle tecniche di Risk Assessment occupazionale ed ingegneristico. Conoscenza delle tecniche di Accident Investigation (i.e. Tap Root). Inglese fluente. Disponibilità a frequenti trasferte.

Sede: Roma

Commercial Planning and Market Analysis Specialist

Requisiti: laurea specialistica in Ingegneria e/o in discipline Economiche, Matematiche e/o Statistiche. Inoltre, 5-6 anni di esperienza in ambito di Market Analysis, maturata preferibilmente in primarie società di consulenza. Conoscenza dei principali strumenti di analisi di mercato e di modelli matematici e statistici da applicare alle grandezze economiche. Eccellente padronanza MS Office (in particolare PPT).

Sede: Milano

Talents Acquisition and Employer Branding Intern

Requisiti: laurea magistrale in discipline umanistiche o economiche e eccellenti competenze interpersonali e comunicative. Ancora, spirito collaborativo e inclusivo e orientamento al risultato. Inoltre curiosità e attitudine all’innovazione e dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

Inglese fluente.

Sede: Milano

Come candidarsi

Una volta selezionata la posizione aperta che vi interessa, cliccate sul bottone di colore grigio che invita a candidarvi per ufficializzare la vostra domanda.

Fonte

Foto di repertorio