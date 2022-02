Le opposizione del Comune di Artena, “Artena Cambia”, “Artena Insieme” e “Resistiamo Artena”, domenica 27 febbraio alle ore 11 presso piazza Galileo Galilei. “Abbiamo indetto una assemblea pubblica per domenica mattina perché questa situazione di immobilismo amministrativo in cui siamo sprofondati non è più tollerabile” afferma la Consigliera comunale Silvia Carocci.

Le dichiarazioni della Consigliera comunale Silvia Carocci

“Opere ferme, servizi pubblici in affanno, bandi importanti a cui non si sta partecipando sono questioni su cui da mesi stiamo sollecitando gli amministratori di maggioranza ma senza alcun riscontro. Abbiamo quindi ritenuto necessario scendere in piazza e manifestare pubblicamente contro questo stallo – ha aggiunto – Crediamo sia giusto rimettere al centro le priorità della nostra comunità che ha tutto il diritto di avere una amministrazione attenta e pronta ad affrontare le sfide di tutti i giorni. Le vicende personali degli amministratori non ci interessano e soprattutto non possono essere da ostacolo alla crescita di una intera città”.

“Colgo quindi l’occasione per invitare i cittadini a partecipare, domenica mattina alle ore 11 in piazza Galileo Galilei” l’invito della Consigliera. L’iniziativa sarà trasmessa anche in diretta facebook.

Foto di repertorio