La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle ore 05.00 circa di oggi, 25 febbraio 2022, in Via Casilina, a Roma, tre squadre VVF con l’ausilio di diverse autobotti, l’autoscala il carro schiuma ed il carro autoprotettori per un incendio divampato all’interno di una falegnameria di circa 1000 mq.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La falegnameria si trovava a ridosso di un edificio di 3 piani, dove sono state fatte evacuare per sicurezza i nuclei familiari che vi abitavano.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, il personale VVF è impegnato ad impedire che l’incendio si propaghi alle attigue attività commerciali, (carrozzeria ed elettromeccanica).

Non risultano feriti. Sul posto anche la Polizia e il personale medico del 118.