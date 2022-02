Cinque viaggi on the road da provare per la prossima estate

Salire a bordo di un 4×4 o in una macchina sportiva e iniziare a percorrere chilometri e chilometri solcando le strade panoramiche più belle del mondo. I viaggi on the road sono una delle tendenze più ricercate e amate dai viaggiatori perché permettono di uscire dalla comfort zone e di vivere nuove ed uniche esperienze.

Sono sinonimo di libertà, ma spesso non sono facili da organizzare. Ecco perché per viaggi on the road impeccabili ci si può rivolgere ad un operatore turistico online come Tramundi, specializzato in viaggi di gruppo e di tendenza, che può offrire al viaggiatore tutto ciò di cui ha bisogno con un itinerario pre-impostato alla ricerca della bellezza e luoghi unici, che a volte non sono neppure segnalati nelle guide di viaggio.

Ma dove dirigersi e quali mete scegliere? Una delle mete più belle per questo tipo di viaggi è senza dubbio Cuba. Immaginatevi di andare alla scoperta de L’Avana, Trinidad, Camaguey, Santiago de Cuba e la meravigliosa Holguin a bordo di un’auto colorata con la musica a tutto volume.

Un’esperienza senza dubbio divertente che vi permetterà di scattare foto a raffica e portare a casa stupendi ricordi. Per gli avventurosi che amano la potenza della natura, invece, l’ideale è programmare un viaggio in Islanda per attraversare la terra di Fuoco e Ghiaccio e ammirare da vicino il parco nazionale Þingvellir, la cascata Seljalandsfoss, la laguna glaciale Jökulsárlón, il villaggio remoto di Seyðisfjörður o il cratere Hverfjall.

Una seconda opzione per visitare l’Islanda on the road può essere quella di scegliere il percorso in camper alternando la guida con gli altri viaggiatori lungo un percorso prestabilito alla scoperta delle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss, del parco nazionale di Skaftafell o dell’area geotermica di Hverir.

Niente auto ma motoslitta per il viaggio al Parco di Yellowstone, in USA. Un’esperienza avventurosa in cui ogni partecipante potrà partecipare utilizzando le cartine fornite dalla travel agency online che saranno utili per attraversare l’immenso parco ammirando alcuni dei luoghi più spettacolari al mondo come le cascate pietrificate di Yellowstone e il geyser Old Faithful.

E che ne dite di salire a bordo del Shinkansen, su uno dei treni più veloci al mondo, per scoprire il Giappone? Sicuramente un modo diverso di vivere lavventura on the on road e ammirare il più possibile le bellezze locali come Tokyo, Nikko e Kanazawa e il suo antico giardino Kenroku Garden.

Infine, si può scegliere un viaggio on the road in Giordania per attraversare il deserto rosso del Wadi Rum e arrivare alla città di Petra, considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ovviamente non mancherà una tappa al Monte Nebo e al Mar Morto, per fare bagni rilassanti e fanghi dagli innumerevoli benefici.