Chi l’ha visto? torna in onda stasera, mercoledì alle ore 21:20 su Rai 3. Leggiamo quali sono i casi di cui la conduttrice Federica Sciarelli ci parlerà in prima serata oggi.

Chi l’ha visto? puntata stasera 23 febbraio 2022: anticipazioni e casi

Lo storico programma di Rai 3 che si occupa di aiutare a rintracciare le persone scomparse è una delle trasmissioni più seguire ormai da anni. Scopriamo insieme quali sono i casi che verranno approfonditi nella puntata di stasera.

La puntata del 23 febbraio 2022 di Chi l’ha visto? parlerà del caso della scomparsa di Patrizia Scifo. La donna è sparita senza lasciare tracce il 18 giugno 1983: un cold case ancora irrisolto. Patrizia, figlia di Vittorio, conosciuto come il “mago” Tobruk, in attività tra Roma e Parigi soprattutto negli anni ’60 e ’70 e conosciuto in mezza Europa.

Patrizia era originaria di Niscemi e in Sicilia ha incontrato Giuseppe Spatola, membro di una cosca locale. I due hanno dato vita a una “fuitina”, ma poi Giuseppe è tornato per chiedere ai genitori il permesso di sposare Patrizia, ma gli è stato negato. In seguito, la coppia ha una figlia. Il 18 giugno dell’83 la donna poi sparisce nel nulla, dopo averla lasciata alla madre. Sarebbe tornata il giorno seguente, aveva lasciato detto, ma così non fu. Il compagno ha un alibi inattaccabile. Tuttavia, non è l’unico mistero che riguarda la famiglia. Infatti, Vittorio (il “mago” Tobruk) viene ucciso un mese dopo esatto: il 18 luglio viene assassinato da un misterioso uomo. Da allora, i familiari delle due persone cercano di risalire alla verità.

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Liliana Resinovich: Le domande ancora senza risposta. Indagine sempre contro ignoti per sequestro di persona. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #chilhavisto #trieste pic.twitter.com/j3vIfJv7kY — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) February 23, 2022

Un altro caso è quello legato al misterioso omicidio di Liliana Resinovich: ci saranno aggiornamenti e interviste. Si parlerà inoltre di un nuovo caso legato a Luca Ventre, che entra nell’ambasciata in Uruguay per non uscirne più.

Previsti anche aggiornamenti sulla vicenda di Giovina Mariano. Ricerche con cani molecolari in corso nella villa di Moscufo. La Polizia Scientifica ha fatto svuotare pozzo nero e la procura di Pescara indaga contro ignoti per omicidio.

Dove vedere la puntata di Chi l’ha visto? di stasera 23 febbraio 2022 in TV e in streaming

La puntata di stasera di Chi l’ha Visto? andrà in onda su Rai 3 alle 21:20. Sarà possibile vederla così in TV, ma anche in streaming nella sezione dei canali in diretta del sito e dell’app di RaiPlay. Qualora non riuscite a vederla stasera, sarà disponibile on-demand sulla suddetta app poche ore dopo la fine della trasmissione.