La storia del piccolo Adelio, portato dalla madre in Kazakistan contro la volontà del padre

Si teme per la vita del piccolo Adelio Bocci, il bambino portato dalla madre in Kazakistan ben sette anni fa, nel 2015. Il caso è stato riportato dall’Associazione Penelope OdV.

I dettagli della storia del piccolo Adelio

Il padre del piccolo, Giovanni Paolo Bocci, un tecnico specializzato residente a Brindisi, da anni non riesce a ricevere notizie sul figlioletto, Adelio Giovanni Bocci, nato a Taraz (Kazakhstan) nel 2013. Nel 2014, la famiglia si era stabilita proprio in Italia ma nel 2015, il piccolo è stato portato via dal nostro Paese dalla madre kazaka, contro la volontà del padre, che si trovava fuori per lavoro.

La donna risulta attualmente condannata per sottrazione di minori ed è destinataria di mandato di cattura internazionale e richiesta di estradizione.

Dal 2015, non si hanno che sporadiche notizie riguardanti il bambino. Il piccolo, durante l’unico incontro che ha avuto con il padre in Kazakistan e in qualche videochiamata, risultava dimagrito, con dei lividi sul volto e degli evidenti disagi psico-fisici. Da quanto si apprende, inoltre, Adelio vive con la nonna materna e non si hanno notizie riguardanti la madre.

I familiari sono molto preoccupati per le condizioni di vita del bambino e l’associazione Penelope OdV sta affiancando i parenti di Adelio nella battaglia legale per riportarlo in Italia, chiedendo più volte un intervento da parte delle istituzioni e un incontro con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Anche la nostra redazione si unisce all’appello lanciato da Penelope, affinché il piccolo Adelio possa riabbracciare quanto prima suo padre e tutti i suoi familiari.

Foto di repertorio