Tor Bella Monaca, le operazioni di sgombero degli alloggi occupati abusivamente

Sono in corso le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Gruppo Torri, con la collaborazione di unità della Polizia di Stato, per liberare alcuni alloggi ATER, occupati irregolarmente, in una delle Torri di Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia.

Le operazioni di sgombero a Tor Bella Monaca

I caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono impegnati dall’alba di questa mattina a dare esecuzione ai provvedimenti di rilascio, emessi Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, di diversi alloggi.

Al momento sono 16 gli occupanti, di nazionalità straniera e italiana, di cui 4 minori, trovati all’interno di 4 appartenenti su cui sono in corso le operazioni di sgombero. Alcuni già denunciati per occupazione abusiva. Due le persone fermate in quanto trovate prive di documenti e sulle sono state avviate le procedure di identificazione.

Questo intervento fa seguito alle attività di ripristino della legalità eseguite nei giorni scorsi nei quartieri di San Basilio e ad Ostia.