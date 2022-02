Roma, morte di Valerio Brandimarte. I familiari: “Cerchiamo testimoni”

Una famiglia che cerca la verità: è quella di Valerio Brandimarte, giovane 25enne morto in un incidente stradale la notte tra il 4 e 5 febbraio 2022.

La famiglia di Valerio vuole la verità: “Cerchiamo testimoni”

Valerio Brandimarte, 25enne nato a Velletri ma residente a Fontana di Papa, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla via Nettunense, nel territorio di Albano Laziale. La dinamica però non è ancora chiara del tutto.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, la fidanzata (presente al momento dell’incidente) avrebbe raccontato che la macchina sulla quale viaggiavano avrebbe avuto un frontale con una Mercedes, ma questo non basterebbe. I familiari, mamma papà e la sorella Sara, stanno cercando testimoni per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

I funerali di Valerio Brandimarte: ecco quando si terranno

Nel frattempo sono stati programmati i funerali di Valerio. Si terranno giovedì prossimo nella chiesa del Nome Santissimo della Beata Vergine Maria di Fontana di Papa.