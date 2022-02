Monte Porzio Catone protagonista del nuovo film di Claudio Amendola, che lo vedrà nel ruolo di regista.

Il cimitero di Monte Porzio Catone torna protagonista sul grande schermo. Come già accaduto per le riprese del film di Giuseppe Papasso, anche questa volta il suggestivo cimitero comunale è stato scelto come location per una delle scene del nuovo film di Claudio Amendola, il cui titolo al momento è top secret.

Una struttura suggestiva quella del cimitero, scelto in passato anche da altri registi. Ad essere entusiasta è anche il primo cittadino, Massimo Pulcini il quale, insieme all’assessore ai Servizi Cimiteriali Stefano Speziale, ha sottolineato come il cimitero di Monte Porzio sia solo uno dei tanti scorci suggestivi e impagabili che possiede il territorio.