Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00017) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2022

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali

trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di

sanita’ animale («normativa in materia di sanita’ animale»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della

Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di

controllo della peste suina africana;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare

disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste

suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione

nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia

della sanita’ animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e

dell’Unione europea, nonche’ al fine di salvaguardare le

esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione dell’11 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica,

dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le

autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della

peste suina africana – PSA

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina

africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale

di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione

della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie

cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza

della specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per

provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di

intervento diretto, delle modalita’, dei tempi e degli obiettivi

annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento

della peste suina africana.

2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita’

alle disposizioni:

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle

peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno

2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12 del

regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 15 maggio 2014;

b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in

popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in

conformita’ al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione

del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la

redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della

salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della

transizione ecologica.

4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere

dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da

rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della

provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi

rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di

adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale

finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto

economico che l’epidemia puo’ arrecare all’intero settore suinicolo

italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il

rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione

ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e

a valutazione di incidenza ambientale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano

i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei

soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno

delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto

e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto

svolgimento delle operazioni di prelievo e’ esercitata dal Comando

delle Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei

Carabinieri nonche’ dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente

per territorio.

6. Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal

presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti

alle attivita’ di ispezione e controllo igienico sanitario da parte

del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati

raccolti nell’ambito delle attivita’ ispettive, nonche’ quelli

derivanti dalle attivita’ di analisi effettuate dagli Istituti

zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla

Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario

(VETINFO) del Ministero della salute.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della

transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per

gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e

modalita’ di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il

confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti

norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle

disposizioni dei regolamenti edilizi.

Fonte

FOTO DI REPERTORIO