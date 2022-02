Prezzo del carburante alle stelle: i camionisti bloccano la Pontina

Camionisti in rivolta per il prezzo del carburante. La protesta, partita in tutta Italia, ha interessato anche la via Pontina.

Camion fermi sulla Pontina: uniti contro l’aumento del carburante

Il prezzo del carburante è arrivato alle stelle e i camionisti hanno deciso di manifestare. In questa settimana, in tutta Italia, è cominciata una protesta condivisa che è partita da Catania, passando per il porto di San Giorgio ed ora anche sulla via Pontina.

Il portale di informazione sul mondo della viabilità Astral, ha infatti comunicato che si registrano dei disagi con mezzi pesanti fermi alla rotonda incrocio con via Migliara 53.

Sono inevitabili i disagi anche per gli automobilisti che stanno transitando lungo quel tratto. Potrebbero seguire aggiornamenti.