Incidente drammatico avvenuto in via di Casal Bianco, altezza via Forno Casale. Un autocarro e due auto si sono scontrati.

Incidente alle 5 di questa mattina: ancora traffico bloccato

L’entità del sinistro è molto seria. Il tutto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 22 febbraio 2022, in via di Casal Bianco, altezza via Forno Casale (strada tutt’ora chiusa). Le ripercussioni però si sono registrate anche su via Marco Simone e via Tiburtina.

In sostanza, intorno alle ore 05:00, per cause tutte da accertare, un autocarro si è scontrato contro due macchina (una Kia e una Lancia Y). Nell’impatto una delle due macchine si è capovolta ed è finita dentro una cunetta. Due le persone che sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 per trasportare i feriti all’Umberto I di Roma e all’Ospedale Pertini.

La strada risulta ancora chiusa in entrambe le direzioni. Presenti gli uomini della Polizia Locale per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.