Ubriaca attraversa a piedi la Pontina e si addormenta sulla strada

Scena da panico quella che si è presentata agli occhi degli automobilisti che stavano percorrendo la Pontina lo scorso venerdì. Una donna, ubriaca, si è addormentata in strada, nel tratto compreso tra Borgo Montello e Campoverde.

Ubriaca si addormenta in strada: panico tra gli automobilisti della Pontina

È successo a ridosso del new jersey, tra Borgo Montello e Campoverde. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, gli automobilisti, vedendo un corpo a terra, hanno subito avvertito gli uomini della Polizia Stradale che hanno subito mandato una pattuglia di controllo.

Giunti sul posto e bloccato il traffico, gli agenti si sono subito accorti che si trattava di una donna che stava beatamente dormento sulla strada, con il rischio di essere investita. La donna, molto probabilmente, era molto ubriaca, tanto che avrebbe prima attraversato il tratto a piedi e poi, barcollando, si sarebbe sdraiata sul manto stradale con il rischio di essere investita.

Anche il risveglio non è stato particolarmente tranquillo. Difatti, proprio nel momento in cui sono arrivati gli agenti, la donna si è risvegliata e ha tentato di fuggire. I poliziotti l’hanno rincorsa e bloccata e hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento dei sanitari.