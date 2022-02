Melatonina a 60 anni: come e perché assumerla

Basta dire melatonina per pensare subito al sonno. Uno tra i rimedi più conosciuti ed efficaci per favorire il riposo notturno che permette di regolare il ciclo sonno-veglia. Parliamo di un ormone che viene prodotto dal nostro corpo, essenziale per il nostro organismo ma che spesso viene disturbato, in alcune specifiche situazioni, come ad esempio, con l’avanzamento dell’età.

Andando avanti negli anni la melatonina prodotta dal corpo, infatti, diminuisce e spesso non riesce più ad assolvere alle sue funzioni specifiche tanto da portare ad insonnia, risvegli improvvisi durante la notte e di conseguenza a far sì che la qualità della vita venga compromessa.

Come sottolinea ilgiornale.it questa è una situazione che inizia a comparire dai 60 anni in poi, problematica che si unisce ad un aumento della sensibilità verso gli stimoli esterni che amplificano i problemi di sonno. Un disturbo per nulla piacevole che accomuna molte persone e che di certo non va sottovalutato. Se non si dorme bene non si vive bene, ecco perché bisogna quanto prima correre ai ripari per ristabilire il sonno.

Come fare? Andando a riequilibrare la quantità di melatonina che scarseggia. Questo è possibile farlo in maniera naturale tramite un integratore con melatonina che permette di migliorare la qualità del sonno dormendo meglio e favorendo un addormentamento rapido. Tra i migliori sul mercato, senza dubbio V / Dream di VitaVi, la start-up della nutrizione tutta italiana che si dedica alla formulazione e alla produzione di integratori alimentari efficaci grazie all’uso di materia prime e nutrienti certificati e tracciabili, con studi a supporto e selezionati nelle loro forme ottimali.

Poche le formule proposte, tutte sviluppate da un team di esperti con decine di anni di esperienza nel mondo della nutrizione, in quanto VitaVi punta solo al meglio. Prima di approvare un nuovo integratore l’iter è lungo e delicato perché solo così si può garantire la qualità.

V / Dream è realizzato a base di melatonina non sintetica, proveniente da fonte vegetale di Iperico. È lei che contribuisce a diminuire il tempo per prendere sonno e nello stesso tempo ad alleviare gli effetti del jet lag. I benefici di questo specifico integratore vengono potenziati, poi, da altri ingredienti che agiscono insieme alla melatonina. Tra questi l’Ashwagandha, KSM-66®, ingrediente registrato proveniente dalla radice della Withania somnifera, che favorisce il rilassamento e il benessere mentale e l’Escholzia californica che concilia il sonno. Nella formulazione troviamo anche il triptofano legato alla melatonina ed il magnesio e la vitamina B6 che si occupano di ridurre la stanchezza.