Ondata di arresti a Sabaudia: anche la Sindaca Giada Gervasi

Sono in totale 16 gli arresti effettuati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, coadiuvati nella fase esecutiva da militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Roma e Varese, che hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di Misura Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina.

Arresti domiciliari per la Sindaca di Sabaudia: cosa è successo

L’accusa, a seconda delle diverse posizioni, è di corruzione, concussione e turbativa d’asta. Gli arresti non coinvolgerebbero soltanto la Sindaca, ma anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. Attualmente, infatti, sono in corso delle perquisizioni all’interno degli uffici del comune.

Come viene riportato da Latinaoggi, I militari dell’arma, nel corso delle investigazioni, durate oltre sette mesi, hanno accertato e ricostruito – per quanto risulta allo stato del procedimento – undici episodi di turbativa d’asta, la formazione di innumerevoli atti falsi, nonché condotte corruttive che sarebbero state poste in essere dal Sindaco di Sabaudia e da amministratori comunali, in concorso con imprenditori e funzionari comunali.

Sotto la lente d’ingrandimento anche la coppa del mondo di canottaggio che si sarebbe dovuta svolgere nel 2020. Difatti, secondo quelle che sono le prime informazioni, sarebbero state favorite ditte compiacenti all’amministrazione comunale, sia nella realizzazione del campo di gara sia nell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, per un giro di affari di circa 1 milioni di euro.