Incidente frontale a Velletri: grave un ragazzo di 13 anni

Bruttissimo incidente a Velletri, in via Caranella. Due auto si sono scontrate. Un 13enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma

Frontale tra due auto sulla via Caranella, a Velletri

Il bruttissimo sinistro si è verificato nella giornata di oggi, domenica 20 febbraio 2022, sulla via Caranella, a Velletri. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una Fiato Qubo e una Fiat Punto hanno avuto un violento frontale.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due lievi (il conducente di 21 anni e un’altra passeggera di 23) e un ragazzo di 13 anni, che ha avuto la peggio. Necessario il trasporto presso l’Ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Le sue condizioni sembrano piuttosto gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale di Velletri per effettuare i classici rilievi.