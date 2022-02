Roma. Le metro A e B chiuderanno alle 21:00 per diversi mesi: i dettagli

L’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, annuncia i dettagli sui lavori di manutenzione che riguarderanno metro e tram a Roma.

I dettagli

Per quanto riguarda i collegamenti tranviari, la linea 8, da rifare, dovrebbe chiudere da luglio e per sei mesi. Anche per le linee metro sono stati annuncianti importanti interventi di manutenzione:

la Metro A chiuderà alle 21:00 a partire da giugno e per i successivi 18 mesi;

per la Metro B prevista la chiusura serale alle 21:00 da aprile fino a giugno.

Stando alle dichiarazioni dell’Assessore, dovrebbero essere previsti anche importanti interventi di manutenzione tra le linee B e C, nel nodo di scambio del Colosseo. Gli interventi riguarderanno gli impianti ma anche le banchine e i sistemi antincendio.

Prevista anche una revisione del piano urbano dei parcheggi.

