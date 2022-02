Portuense. Precipita dal terrazzo condominiale: morto un 40enne

Tragedia all’alba di questa mattina, domenica 20 febbraio 2022, a Roma, in zona Portuense: un 40enne è deceduto dopo essere precipitato dal terrazzo condominiale di un palazzo in via Pietro Venturi.

Tragedia in zona Portuense: deceduto un 40enne

Un uomo di 40 anni è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di un palazzo questa mattina, poco prima delle 5:00, in zona Portuense.

Il 40enne è deceduto sul colpo; sul posto, sono immediatamente giunti diversi agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo. Al momento, l’ipotesi più accredita è quella del suicidio.

Foto di repertorio