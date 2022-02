Roma, Cinecittà World dà il via alle assunzioni per l’estate 2022

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Cinecittà World dà il via alle assunzioni per l’estate 2022 e cerca numerose figure pronte a entrare a fare parte di un organico già particolarmente numeroso. Se l’idea di lavorare nel noto parco di divertimenti attivo a Roma vi incuriosisce, date un’occhiata alle posizioni attualmente aperte.

Cinecittà World, le figure ricercate

Addetti alla Biglietteria e ai negozi, personale per le pulizie. E ancora, assistenti bagnanti, guide botaniche, tutor per percorsi didattici. Le posizioni aperte sono davvero numerose e comprendono anche la ristorazione: si cercano in fatti cuochi, aiuto cuochi, barman, cassieri, camerieri. E ancora, le selezioni sono aperte per la ricerca di steward, manutentori, animatori, per un totale di 180o assunzioni in vista della stagione estiva che è alle porte.

Requisiti

Cinecittà World dà il via alle assunzioni richiedendo alcuni requisiti di base. Intanto la residenza o comunque il domicilio a Roma. Tra le altre caratteristiche richieste, anche la predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico e la disponibilità a lavorare nel weekend. E ancora, essere automuniti per potersi dunque spostare con facilità.

Come candidarsi

Selezionate il ruolo che vorreste ricoprire e compilate il form online inserendo tutte le informazioni richieste. Se per il momento non c’è una posizione aperta adatta a voi, potrete comunque inviare una candidatura spontanea per fare in modo che il vostro curriculum entri a fare parte del database di Cinecittà World.