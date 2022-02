Roma. Terza domenica ecologica oggi 20 febbraio: i dettagli

Oggi, 20 febbraio 2022 il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della terza delle domeniche ecologiche programmate.

Ordinanza del Sindaco n. 30 del 18 febbraio 2022

I dettagli

Ecco quanto si apprede dal portale del Comune di Roma.

In queste giornate è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, “Fascia Verde”, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento.

Elenco delle categorie veicolari derogare/esentate

Apertura al pubblico e visite guidate all’interno dell’Antico Parco di san Sisto nelle domeniche ecologiche

Al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema del rapporto cultura – natura e cura del patrimonio ambientale, l’Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale promuovono – in occasione delle domeniche ecologiche del 20 febbraio e 13 marzo. l’apertura al pubblico e visite guidate all’interno dell’Antico Parco di san Sisto, articolate in tre diversi orari:

9,30 – 10,30

10.30 – 11.30

11.30 – 12.30

Visite Guidate. Misure di contrasto e contenimento emergenza sanitaria da Covid – 19

I partecipanti alle visite guidate sono invitati a prendere visione ed attenersi a tutte le misure di prevenzione stabilite dal DPCM (Tabella attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato”. Fonte: www.governo.it) in particolare, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione sanitaria:

– per partecipare è obbligatorio esibire la Certificazione verde COVID-19 (Super Green Pass);

– riduzione del numero dei partecipanti da un massimo di 10;

– obbligo, per il personale ed i visitatori di munirsi ed indossare mascherina ;

– mantenere in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Domeniche ecologiche Memoria di Giunta

Si ricorda che la programmazione del calendario di date per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all’interno della ZTL ”Fascia Verde”, è stabilita dalla Memoria di Giunta n. 81 del 16 dicembre 2021.

La quarta ed ultima domenica ecologica è prevista per il 13 marzo 2022.

