Oggi, 19 febbraio 2022, alle ore 14:17, è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco a causa di un bruttissimo incidente stradale avvenuto sul GRA, all’altezza di Bufalotta.

Brutto incidente stradale sul GRA, altezza Bufalotta: coinvolte due auto. Persona ferita in codice rosso al Sant’Andrea di Roma

La pattuglia dei pompieri di Nomentano (6/A) è intervenuta sul G.R.A., all’altezza dello svincolo Bufalotta, carreggiata interna, per via di un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Il sinistro è avvenuto nel primissimo pomeriggio di questo sabato.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a estrarre il conducente di una delle auto: un uomo quarantanovenne, che è stato affidato al personale del 118. Questi ultimi hanno provveduto al trasporto in codice rosso del ferito presso l’ospedale Sant’ Andrea di Roma. Sul luogo era anche presente il personale Anas e quello della Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza viabilità, per la rimozione dei detriti e per eseguire i rilievi di rito. Questi ultimi chiariranno presumibilmente la dinamica dell’incidente stradale avvenuto oggi sul GRA a Bufalotta.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle condizioni dell’uomo trasportato in ospedale in codice rosso.