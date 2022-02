Champions League ed Europa League in TV: quali sono le partite in chiaro trasmesse su Canale 5 martedì 22 e su TV8 giovedì 24 febbraio 2022?

Dove e come vedere Villareal-Juve, Olimpiacos-Atalanta, Lazio-Porto e Napoli-Barcellona in televisione e in streaming. Scopriamolo insieme, e vediamo anche quale sarà il match che Amazon Prime Video manderà in diretta mercoledì 23 febbraio.

Champions League ed Europa League in TV: partite in chiaro 22 e 24 febbraio 2022

Dove vedere Villareal-Juve in tv e in streaming

La scorsa settimana sono riprese le coppe europee con l’Inter che non è riuscita a tenere testa a livello di risultato al Liverpool. Questa settimana, in Champions League, sarà il turno della Juve. E saranno proprio i bianconeri i protagonisti della partita che verrà trasmessa martedì prossimo.

Ottavi di finale di Champions League 22 e 23 febbraio 2022

Martedì 22 febbraio 2022: Villareal-Juventus sarà trasmessa in diretta su Canale a partire dalle 20:45 per il pre-partita. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

Mercoledì 23 febbraio 2022 su Prime Video verrà trasmesso il match tra Atletico Madrid-Manchester United alle ore 21:00. Pre-partita a partire dalle ore 19:30. Partita in esclusiva di Amazon e che sarà disponibile soltanto ai suoi abbonati.

Europa League in TV: quale partita trasmessa in chiaro su TV8 giovedì 24 febbraio 2022?

Dove vedere Olimpiacos-Atalanta, Lazio-Porto, Napoli-Barcellona in TV e in streaming

Quale partita andrà in onda su TV8, e dunque in chiaro, questo giovedì? La scelta ricadrà su Olimpiacos-Atalanta, Lazio-Porto o Napoli-Barcellona? All’andata fu la partita dei bergamaschi a essere trasmessa in diretta. Stavolta il canale in chiaro di Sky propenderà per la partita sulla carta più attesa ed entusiasmante. Infatti, alle ore 21:00 di giovedì 24 febbraio 2022 andrà in onda il match di Europa League su TV8 Napoli-Barcellona.

Nessuna speranza di vedere in chiaro Olimpiacos-Atalanta e Lazio-Porto, che saranno disponibili in tv e in streaming soltanto su Sky e/o DAZN. Entrambe le partite inizieranno alle ore 18:45 di giovedì 24 febbraio.

Insomma, si prospetta un’altra settimana di grande calcio per le formazioni italiane, per cui tutti faremo il tifo.