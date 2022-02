A Colleferro si cercano due aiuto lattonieri. Dopo un periodo di prova, in caso di esito positivo, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e cosa è necessario fare per candidarsi. Le zone di lavoro saranno comunque a Roma e Roma Sud.

Colleferro, si cercano due aiuto lattonieri: dopo il periodo di prova, assunzione a tempo indeterminato

Tempo determinato 3 mesi orario full-time , eventualmente trasformabile a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

Scadenza offerta 31/03/2022

Data di pubblicazione 15/02/2022 – ID Offerta 148194

Requisiti indispensabili: titolo di studio licenza media; corso di formazione e sicurezza sul lavoro; patente di guida b; automunito; buona manualità; buona volontà di imparare.

Requisiti preferibili: diploma di scuola superiore ad indirizzo Geometra; abilitazione professionale nella lettura del disegno; sufficienti competenze digitali, età massimo 30 anni.

Condizioni offerte: contratto di lavoro tempo determinato di 3 mesi, considerati di prova, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, con orario full-time.

Retribuzione proposta: 1.100,00 €

Mansioni: aiutare organico azienda a installare elementi in lamiera tramite bullonatura, rivettatura ecc…

Sede di lavoro: vari cantieri su Roma e sud di Roma

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi

Invitiamo chi fosse interessato alla posizione elencata ad inviare, entro e non oltre il 31/03/2022 , un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione.doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezionecpicolleferro@regione.lazio.it unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento.

Lo staff dei Servizi per l’Impiego di Colleferro invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti.

Si specifica altresì che, prioritariamente verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sotto soglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI.

Fonte e modulo da compilare per candidarsi