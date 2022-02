Roma, aggressione nella notte: rider picchiato da un gruppo di ragazzi

Ennesima aggressione a un rider. La notte scorsa un rider è stato picchiato, con calci e pugni, da un gruppo di ragazzi nel centro di Roma in piazza delle Cinque Lune, nei pressi di piazza Navona. L’uomo, in seguito all’accaduto, è stato portato all’ospedale Santo Spirito per accertamenti.

Aggressione nella notte a Roma: rider picchiato da un gruppo di ragazzi

A quanto si apprende, il rider ha riferito di essere stato aggredito da una decina di giovani ubriachi, mentre cercava di farsi largo tra le persone per passare. Sulla vicenda indagano le Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio