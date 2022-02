Non si hanno ancora notizie di Chiara Mercuri, la 46enne scomparsa da Ostia in circostanze misteriose lo scorso 14 gennaio. La famiglia ha lanciato un appello tramite la nota trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?, ma ancora non si è fatta luce su questa vicenda.

Le ricerche continuano e questa volta, l’appello è stato lanciato da un amico di Chiara che, tramite la trasmissione Chi l’ha visto?, chiede alla donna di dare sue notizie. Chiara Mercuri ha 46 anni e l’ultima volta è stata vista in un hotel sul Lungomare Toscanelli, dove soggiornava dopo il furto subìto nella propria abitazione. Insieme a lei, sono scomparsi anche i suoi tre Chihuahua, dai quali non si separava mai.

La donna è di corporatura normale, è alta 165 cm, ha gli occhi e i capelli castani. Sul dorso delle mani, ha due tatuaggi a forma di stella color turchese. Chiunque vedesse Chiara, è pregato di mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine.

Fonte Foto: Chi l’ha visto?