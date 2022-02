via Catalini, via malatesta, via Vecchia di Malatesta, via Fossatello, via Crocifissi, via Capitancelli, via Caranella e limitrofe.

Un servizio di rifornimento con due autobotti sarà disponibile presso:

via Malatesta angolo via Vecchia di Malatesta

via Malatesta angolo via Catalini

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

