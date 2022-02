Fuga di gas a Roma. Strada temporaneamente chiusa tra via di Monte Cucco e via Portuense, in entrambe le direzione.

Fuga di gas in zona Portuense

Vigili del Fuoco sul posto. La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Luceverde. Nella giornata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, si registra una fuga di gas tra Via di Monte Cucco e Via Portuense in entrambe le direzioni. Per consentire le manovre di messa in sicurezza è stata chiusa via del Trullo.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.