2022, l’anno del rilancio: Best in Class premia i protagonisti della ripresa economica

Il 2022 sarà un anno cruciale per l’Italia e per gli altri paesi europei, grazie agli investimenti del PNRR e alle riforme strutturali previste. I dati relativi del PIL (+5,7%) lo confermano: l’Italia sta già vivendo una congiuntura economica positiva, che potrebbe dunque ricevere ulteriore slancio. Sono molte le aziende e i professionisti che, da protagonisti, stanno contribuendo alla crescita e al rilancio del nostro paese.

TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni per digitalizzare il business di imprese e professionisti – ed Euroconference – società leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti – lanciano “Best in Class”, iniziativa che promuoverà e premierà le eccellenze italiane.

In collaborazione con Forbes, magazine noto a livello mondiale, una giuria selezionata di altissimo livello sceglierà 100 tra i migliori commercialisti e consulenti del lavoro che si sono distinti e hanno contribuito e contribuiranno in maniera decisiva all’attuale e futuro slancio economico.

Le categorie per l’assegnazione dei premi sono 4:

Competenza

Crescita

Innovazione Digitale

Valore economico e sviluppo di business

Dagli ambiti disciplinari coperti fino al maggior valore economico e sviluppo di business, “Best in Class” radunerà il gotha dei professionisti e studi di commercialisti per sottolineare l’importanza decisiva del loro contributo e premiarne il lavoro. A tal proposito Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem, ha dichiarato: “I professionisti giocheranno un ruolo fondamentale in questa importante fase di cambiamento supportando le aziende e rendendosi propulsore della ripresa economica. L’iniziativa Best in Class ha l’obiettivo di sottolineare ancora una volta la loro importanza, valorizzando le eccellenze che possono diventare sempre più un tassello strategico della crescita del Sistema Paese”.