Come viene riportato da Circuito Lavoro, Poste Italiane periodicamente organizza giornate di Virtual Recruiting, una di queste è imminente. Le candidature infatti scadono il 27 febbraio 2022. Le selezioni sono finalizzate ad assumere laureati da formare come consulenti finanziari. Le assunzioni sono previste in tutta Italia.

Il recruiting day

La giornata dedicata alle selezioni è finalizzata ad individuare i candidati da inserire in un percorso di formazione e crescita professionale al termine del quale, questi, saranno assunti mediante contratto di apprendistato professionalizzante e accederanno ai percorsi di formazione e affiancamento. . L’evento si terrà online e permetterà ai candidati di incontrare virtualmente i recruiter e di avere maggiori informazioni sul ruolo da ricoprire.

Requisiti

Per partecipare alle selezioni è richiesta la laurea e un’ottima conoscenza del Pacchetto Office. Completa il profilo dei candidati: avere doti comunicative e relazionali, amare le sfide e sapersi mettere in gioco.

Come candidarsi

Per prendere parte alla selezione basterà andare sul sito delle Poste Italiane alla pagina CandidateExperience e cliccare sull’annuncio “Giovani e brillanti laureati” e poi su “Invia candidatura ora” per inoltrare il cv. La scadenza per proporsi è il 27 Febbraio 2022.