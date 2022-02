Incidente mortale a Tor Cervara, auto contro moto: strada chiusa

Dramma in via Tor Cervara, zona La Rustica a Roma. Auto e moto hanno avuto un bruttissimo incidente. Morta una persona.

Tragedia in via Tor Cervara

Il tutto è avvenuto intorno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 17 febbraio 2021, in via Tor Cervara a La Rustica. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una macchina (forse un suv) avrebbe preso in pieno una moto che proveniva dal lato opposto. Al momento si parla di ipotesi visto che la dinamica sarà più chiara nelle prossime ore.

Da quello he emerge dal racconto di alcuni testimoni presenti sarebbe morta una persona. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto il personale del 118 e le Forze dell’Ordine.