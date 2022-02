Ero in guerra ma non lo sapevo è il nuovo film che andrà in onda stasera su Rai Uno. Alle ore 21:25, Francesco Montanari sarà il protagonista di una pellicola che rievoca gli anni di piombo in Italia. Ma scopriamo nel dettaglio qual è la trama, il cast e la storia vera su cui si basa il lungometraggio trasmesso in prima serata oggi.

Ero in guerra ma non lo sapevo. Trama, cast, trailer, anticipazioni, dove vederlo e storia vera dietro al film di stasera in onda su Rai1

La trama (no spoiler)

Il film di stasera si basa sul libro omonimo scritto da Alberto Torregiani, figlio del personaggio interpretato da Francesco Montanari. La pellicola è ambientata a Milano, nel 1979. In quel periodo era calda l’attività delle Brigate Rosse ed erano frequenti gli atti vandalici e le rapine per le strade della città. In questo contesto muove i suoi passi Pierluigi Torregiani (interpretato da Montanari), proprietario di una gioielleria. Il negoziante gira armato proprio per timore della violenza dilagante e proprio la pistola che porta sempre con sé un giorno gli cambierà la vita. La utilizzerà infatti per difendersi da un tentativo di rapina ai danni della sua attività. Proprio un colpo di pistola sarà fatale a uno dei ladri. E’ stato lui a sparare? In ogni caso, dopo questo episodio diventerà un obiettivo dei terroristi e gli verrà assegnata la scorta per proteggere lui e i suoi familiari.

Non vi sveliamo ovviamente il seguito di questa vicenda per non rovinarvi la sorpresa.

Il cast

Oltre al già citato Francesco Montanari, il film vede anche la presenza di Laura Chiatti. Alla regia c’è Fabio Resinaro. Il resto del cast è così composto: Luca Guastini, Alessandro Tocco, Pier Giorgio Bellocchio, Maria Vittoria Dallasta, Gualtiero Burzi, Juju Di Domenico, Stefano Fregni e Gianluca Gobbi.

Sceneggiatura di Resinaro stesso, Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta.

Il film ha una durata di 93 minuti ed è stato distribuito nei cinema il 24 gennaio 2022 da 0 Distribution per una produzione di Casanova Multimedia. Il film ha una media voto di 7.3 su 10 basata sull’aggregatore di voti IMDB.

Una storia vera

Non spieghiamo per bene la storia per evitarvi sorprese, ma sebbene in parte romanzata, la storia del film è quanto di realmente accaduto a Pierluigi Torregiani e il tutto è stato minuziosamente descritto dal figlio, Alberto, nell’omonimo libro. Chi volesse saperne di più, può approfondire qui la lettura.

Leggi qui la recensione del film

Ricordiamo che Ero in guerra ma non lo sapevo andrà in onda stasera alle 21:25 su Rai1. Per chi dovesse perderlo, sarà possibile recuperarlo in streaming grazie al servizio di Raiplay.

Il trailer