Un caso di vishing, un fenomeno poco noto, ma molto pericoloso, è avvenuto a Roma. Nel caso specifico, un’azienda di famiglia è stata truffata perdendo 60mila euro. Ma in cosa consiste questa truffa e come fare per difendersi? Scopriamolo insieme.

Vishing a Roma: azienda di famiglia truffata di 60mila euro per “aver risposto al telefono”

Per cadere nella trappola dei truffatori basta rispondere a una chiamata e dare corda all’interlocutore. Si tratta di una forma di frode relativamente recente per spillare dei soldi a chi risponde al telefono.

Ecco come funziona la truffa del vishing

Il malintenzionato fa una telefonata che ha come unico scopo quello di appropriarsi delle informazioni personali delle ignare vittime. Vishing è una crasi tra Voice e Pishing. La truffa è rivolta soprattutto a chi è poco avvezzo con la burocrazia e soprattutto che è ben poco esperto con i regolamenti degli istituti bancari. In sintesi, il target è una buona parte della popolazione, soprattutto quella più avanti con l’età.

Nello specifico, il truffatore di finge un operatore di un call-center della banca presso cui avete depositato il denaro e tramite discorsi e domande preimpostate cerca di appropriarsi dei dati sensibili della potenziale vittima.

Ad esempio, il numero della carta di credito o anche il pin per avere accesso al vostro servizio di home banking. E’ dunque bene evitare di fornire i propri dati personali, soprattutto a persone sconosciute e per telefono. Gli operatori possono chiedere ad esempio dettagli quali la vostra data e il luogo di nascita per appurarsi che chi chiama sia la persona che dice di essere, ma non possono chiedere informazioni relative al vostro numero di carta e/o password.

In caso aveste problemi con la vostra banca, recatevi in sede o fate direttamente voi la chiamata al numero corretto del vostro servizio clienti di home banking. E nel caso aveste ricevuto una telefonata sospetta, denunciate l’episodio alla polizia postale.