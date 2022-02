Dramma il giorno di San Valentino, a Roma. Un uomo ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo.

Tragedia il giorno di San Valentino: morto 49enne

È successo verso le 20:30 di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, proprio il giorno di San Valentino. Lungo via Pedrengo, zona via Mulazzano, un uomo a bordo della sua moto, per circostanze ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’ambulanza che hanno soccorso la vittima e l’hanno trasportata presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi: l’uomo è morto poco dopo.