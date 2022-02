E’ stato ritrovato l’uomo scomparso l’8 febbraio, dopo l’uscita dall’ospedale di Roma dove lavora. Esordiscono così dai social di Chi l’ha visto?, che annuncia il ritrovamento di Antonello Panella.

Roma, ritrovato Antonello Panella: era scomparso dopo essere uscito dall’ospedale San Camillo

Antonello Panella ha 63 anni e vive nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Lavora come portantino presso l’ospedale San Camillo. Mistero e ansia dopo la sua sparizione, ma per fortuna il giallo si è risolto per il meglio. Infatti, l’uomo era ricoverato in un’altra struttura sanitaria a causa di una caduta.

Non usando il cellulare, probabilmente l’uomo non ha avuto modo di contattare i suoi cari, nemmeno tramite la struttura. Almeno fino a oggi, data in cui è stato ritrovato, a distanza di una settimana esatta.

“Vi ringrazio infinitamente del sostegno e supporto”, scrive la figlia al popolare programma di Rai 3, e che aveva lanciato un appello su sito e social di Chi l’ha visto?

Per fortuna, un mistero che è finito bene!

Foto dalla scheda di Chi l’ha visto?