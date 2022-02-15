Bollettino Covid Ciociaria oggi 15 febbraio 2022: 586 casi positivi

ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI
4 ATINA AUSONIA RIPI SANTOPADRE
3 CASTROCIELO GIULIANO DI ROMA MOROLO PATRICA PICINISCO PICO TORRE CAJETANI VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO
2 ACUTO ARNARA CASTELLIRI CASTELNUOVO PARANO COLFELICE FONTANA LIRI PIGNATARO INTERAMNA POFI SAN VITTORE DEL LAZIO VICO NEL LAZIO
1 BELMONTE CASTELLO CAMPOLI APPENNINO CASTRO DEI VOLSCI COLLE SAN MAGNO ESPERIA FUMONE GALLINARO GUARCINO PASTENA PESCOSOLIDO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SERRONE SGURGOLA VILLA LATINA