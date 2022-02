Lo scorso 5 febbraio, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, è nato Dario dopo un parto cesareo un po’ “travagliato”. La madre E.M. è una donna di 43 anni, seguita presso il Centro Trapianti di Cuore del San Camillo di cui è direttore il Prof Francesco Musumeci.

Sanità: San Camillo, ‘parto cesareo da donna trapiantata di 43 anni, un inno alla vita’

La donna nel 2014 ha avuto il trapianto di cuore per una malformazione cardiaca congenita che per anni aveva reso la sua vita un calvario. Prima del trapianto era stata sottoposta a ben due interventi di cardiochirurgia, uno in età pediatrica ed un successivo in età giovanile. Soffriva di continue aritmie maligne e conseguenti episodi sincopali. Il trapianto di cuore era per lei l’unica prospettiva di vita. Grazie alla dedizione e alla professionalità dell’equipe del Centro, il trapianto è stato eseguito con successo.

Dopo l’intervento di trapianto di cuore E.M. ha potuto finalmente iniziare a vivere una vita normale nel lavoro e nella vita di relazione con le altre persone della sua età. Si sposa e nasce in lei questo immenso desiderio di maternità.

D’AMATO: ‘CONGRATULAZIONI A EQUIPE MEDICA E BENVENUTO AL PICCOLO DARIO’

La dott.ssa Paola Lilla Della Monica, coordinatrice del centro trapianti, più volte e con tanta delicatezza le aveva presentato tutti i rischi che una gravidanza poteva avere per lei e per il bambino durante la gravidanza. E.M. è stata determinata nella sua decisione e dopo tre lunghissimi anni di tentativi e cure è arrivato finalmente Dario. La determinazione della madre e la professionalità, dedizione e umanità del team del Centro trapianti sono stati determinanti per il successo di questa gravidanza.

“Benvenuto al piccolo Dario e un grande augurio alla neomamma, la sua tenacia e determinazione siano da monito per tutte le persone che hanno subito trapianti d’organo e che non hanno mai perso la voglia di vivere una vita piena e felice. Congratulazioni all’equipe medica dell’Azienda San Camillo Forlanini, che ha eseguito in sicurezza il parto e al Centro Trapianti che con la sua professionalità ha permesso alla donna di poter vivere anche questo momento di gioia” afferma Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio.

“Un ringraziamento particolare deve andare al centro di Ginecologia e Ostetricia del S. Camillo diretto dalla Prof.ssa Salerno, e alla dott.ssa Pierucci che con estrema attenzione ha seguito la paziente per tutto il periodo della gravidanza, fino al parto. Il Centro Trapianti del San Camillo si conferma una vera eccellenza del sistema sanitario nazionale” afferma Narciso Mostarda, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.