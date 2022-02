Mobile tv: un elemento fondamentale dell’arredamento

Il mobile tv è uno degli elementi più importanti per arredamento del soggiorno. Quando si ha a che fare con un televisore a schermo piatto, infatti, serve un supporto adeguato, così che il televisore stesso possa arredare e decorare al tempo stesso la parete. In realtà le soluzioni che si possono prendere in considerazione sono diverse: per esempio si può lasciare il televisore a vista, ma questa opzione è valida unicamente a condizione che i cavi non siano visibili. Le proposte free standing possono essere altrettanto interessanti, mentre le composizioni con vani, che si basano su moduli progettati ad hoc e sono ben accessoriate, consentono di andare incontro ai bisogni dei clienti che non si accontentano delle soluzioni basiche.

Come sono fatti i mobili tv

Esiste una grande varietà di mobili porta tv tra cui è possibile scegliere: componibili e modulari o a spalla portante, ma anche con i fianchi poggiati sul pavimento o con elementi a colonna. La scansione dei vani, che possono essere chiusi o aperti, è a sua volta variabile, personalizzata o a schema fisso. La profondità in genere è uniforme, anche se alcuni elementi a sbalzo possono interromperla: si pensi, per esempio, a uno scrittoio.

I mobili a moduli indipendenti

Molto apprezzate sono le composizioni a moduli indipendenti, per le quali le basi sospese, i ripiani e i pensili possono essere fissati su boiserie o direttamente alla parete. Quelle che ne scaturiscono sono composizioni caratterizzate da un alto livello di flessibilità, non di rado integrate da elementi a terra che contribuiscono a rendere i carichi a parete più leggeri; con una funzione che, quindi, non è solo estetica ma anche strutturale. I modelli a montanti in metallo offrono una soluzione alternativa più che interessante, con la struttura portante costituita da profili che si possono fissare al soffitto o che devono essere agganciati al muro.

A quale altezza collocare il mobile tv

Per un comfort ottimale ai fini della fruizione di film e programmi tv è necessario che il bordo superiore del televisore corrisponda al massimo all’altezza degli occhi quando si è seduti. Per altro, sempre più mobili tv al giorno d’oggi sono dotati di pannelli che permettono di installare il televisore all’altezza che si desidera. Una scelta frequente è quella di installare lo schermo a muro e incorniciarlo con scaffali o moduli che permettano di personalizzare una composizione completa. Nel caso in cui si abbia la necessità di mimetizzare i cavi, esistono degli appositi fori passacavo: anche le barre elettrificate e i distanziatori possono essere utili da questo punto di vista.

Il mobile tv in camera da letto

Ovviamente il soggiorno non è il solo ambiente della casa in cui possa trovare spazio un mobile tv: vi si potrebbe ricorrere, per esempio, anche in camera da letto. In questo caso molte soluzioni sono collegate agli armadi, e il principale accorgimento a cui si deve badare riguarda la verifica del peso. Si può ricorrere anche a madie o cassettiere, a condizione che siano dotate di un passacavi integrato. Esistono, infine, guardaroba in cui è possibile collocare il televisore: perfetti per chi preferisce guardare la tv stando disteso a letto.