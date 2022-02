Al via da oggi, 15 febbraio 2022, l’obbligo del Super Green Pass per gli over 50 sul posto di lavoro.

Da oggi, obbligo del Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50

Tutti i lavoratori, pubblici e privati, dovranno esibire dunque la certificazione verde rafforzata, che si ottiene solo con il ciclo vaccinale completo o per guarigione. L’obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute.

Chi non è in possesso del Super Green Pass rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro e risulterà assente ingiustificato sul posto di lavoro. Per i datori che non controllano, sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro. Tale esibizione, al momento, è prevista fino al 15 giugno.

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50 era già entrato in vigore dal primo febbraio.

