Possibile traccia di un allergene: richiamati alcuni lotti di cannelloni

Il ministero delle Salute ha diffuso sul proprio sito internet, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi dei CANNELLONI DI MAGRO 300g B nella vaschetta termosaldata da 300 g. Il marchio incriminato è quello GI Gastronomia italiana srl, per rischio presenza di allergeni. Il provvedimento del Ministero interessa soprattutto i consumatori di questa pasta allergici al “Sedano” e per cui potrebbe essere pericoloso ingerirla, tutti gli altri non corrono alcun rischio.

I lotti

Questo allergene non indicato nella lista ingredienti, ma solo come “possibile traccia” non è stato segnalato per la mancata indicazione sulla confezione, come previsto invece dalla legge. Le persone allergiche al “Sedano” non possono consumare il prodotto avente scadenze e lotti come di seguito riportati: 12/02/2022 L 000014082201; 15/02/2022 L 000014712201; 17/02/2022 L 000017742201; 19/02/2022 L 000021182201; 23/02/2022 L 000022592201; 25/02/2022 L 000024712201; 26/02/2022 L 000028202201; 04/03/2022 L000032542201; 08/03/2022 L000035382201.

I cannelloni sono commercializzati da GI Gastronomia Italiana Srl ma prodotti dall’azienda Camst scarl nello stabilimento di via Toscana 6, nella fraz. di Lugagnano a Sona, in provincia di Verona. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai clienti che avessero acquistato il prodotto e che sono allergici al “Sedano” a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso.