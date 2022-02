MARGHERITA COMPIE 105 ANNI. AUGURI DAL COMUNE DI ARDEA

Come ormai consuetudine, sono andato a portare i saluti della nostra Amministrazione a Margherita Bianchi, uno degli ospiti di Villarzilla che oggi compie ben 105 anni.

Si tratta di un traguardo importante scandito da un intenso lavoro come sarta presso la boutique delle sorelle Fontana a Roma. Lo scorso anno con l’assessore Orakian avevamo consegnato alla signora l’Oscar della Longevita’ e, come lo scorso anno, Margherita ha ribadito che e’ ancora alla ricerca del suo principe azzurro.

Ho avuto il piacere di rivedere anche Maria (sulla sinistra della foto) che ha voluto recitarmi nuovamente la sua “Poesia dei Mesi”: cerchero’ di impararla prima del suo prossimo compleanno.

Un ringraziamento speciale agli straordinari operatori di Villarzilla: e’ un piacere vedere la passione e l’umanita’ che mettete nel vostro lavoro e sono consapevole che, in certi momenti, puo’ essere veramente difficile.

Tanti auguri Maria!