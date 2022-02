Alle ore 16:00 circa, la Squadra VVF 5A del distaccamento di Montelibretti, è intervenuta per incendio appartamento in Via Saltacapra, 39 SP20a nel Comune di Filacciano.

Le fiamme sono divampate al piano terra di un villino, nel rogo la proprietaria è uscita incolume dall’abitazione andata parzialmente distrutta; mentre un gatto è rimasto intrappolato tra le fiamme ed è stato ritrovato senza vita.

118 sul posto.