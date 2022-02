Di seguito, la nota di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino ed Emilio Erriu:

AUTOVELOX SUL VIADOTTO DELL’AEROPORTO, ERRIU-CORONAS (FORZA ITALIA): “PROSEGUE LA PIOGGIA DI MULTE. RIPRISTINARE IL LIMITE DI VELOCITÀ”

Multe salate praticamente a tutti i cittadini: con il cambio del limite di velocità sul viadotto dell’Aeroporto di Fiumicino nessuno è scampato all’autovelox. Quel tratto di strada, infatti, i nostri concittadini lo percorrono quotidianamente da anni, ma non si erano mai visti disagi come questo: chi tre, chi quattro, addirittura ci sono persone che hanno preso 15 multe.

E intanto nessuno fa niente e le contravvenzioni continuano ad arrivare… La situazione non è più sostenibile. I cittadini chiedono risposte ed è nostro dovere dargliele. Il continuo silenzio e immobilismo dell’Amministrazione su questa questione, che va avanti da questa estate, ci fa pensare che il tutto sia stato messo in atto solo per “fare cassa”, il che sarebbe inaccettabile. Chiediamo di ripristinare il vecchio limite di velocità, riportandolo a 60 chilometri orari, per porre fine a questa pioggia di multe. E’ ora di sentire la voce dei cittadini e di agire

Firmato: Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino ed Emilio Erriu, vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino