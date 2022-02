Dramma ad Acilia, alle porte di Roma. Nella prima mattinata di oggi, un uomo di 47 anni è stato ucciso da almeno 4 colpi di pistola: si chiamava Paolo Corelli.

Omicidio ad Acilia: la vittima è Paolo Corelli

Aveva 47 anni e, secondo quanto riportano alcune fonti, non aveva nessun precedente penale. Nella prima mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022, intorno alle ore 06:00, appena uscito di casa per andare a prestare servizio in un supermercato, Paolo Corelli è stato freddato da almeno 4 colpi di pistola (stando al numero di bossoli trovati a terra).

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Ostia, allertati dai residenti della zona che, sentendo gli spari, si sono subito allarmati.

Al momento è caccia al killer e non si escluderebbe nessuna pista. Potrebbero seguire aggiornamenti.