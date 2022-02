Nuovo esame di teoria della patente di guida a 30 domande

Con una circolare del 20 dicembre 2021, il Ministero dei Trasporti ha stabilito l’entrata in vigore di una nuova modalità per conseguire l’esame di teoria della patente.

Niente panico: i cambiamenti non riguardano la teoria in sé, né gli argomenti: a variare sono le modalità dell’esame, che ora prevede meno domande e un minor tempo per compilare la scheda in sede d’esame. Attenzione però: con 4 errori scatta la bocciatura.

Le novità della prova di teoria

La teoria della patente e i quiz restano gli stessi. Le novità introdotte dalla circolare sono tre:

Scheda d’esame con 30 quesiti (e non 40 come in passato);

(e non 40 come in passato); 20 minuti di tempo per rispondere a tutte le domande (e non più 30);

per rispondere a tutte le domande (e non più 30); Limite di 3 errori per la promozione (e non 4 in precedenza).

La modalità del test ed il database dei quiz

L’esame resta informatizzato e svolto utilizzando un pc.

Anche il database dei quiz rimane invariato: sono presenti circa 7.000 quesiti, a cui rispondere “vero” o “falso”. In futuro il numero dei quesiti potrebbe essere ridotto e razionalizzato.

Ricapitolando, il nuovo esame della teoria prevede una scheda informatizzata con 30 domande, da svolgere in 20 minuti di tempo. Il limite per superare l’esame è di 3 errori concessi: al quarto scatta la bocciatura.

Come prepararsi per superare l’esame

Il modo migliore per arrivare preparati al giorno dell’esame è partecipare alle lezioni di scuolaguida e simulare online i quiz della patente.

Nello specifico si tratta di schede informatizzate che simulano l’esame ministeriale. Queste schede consentono di tenere traccia dei propri errori. In questo modo sarà più facile capire in quali argomenti si è più deboli per poter migliorare la propria preparazione.

Gli argomenti di teoria della patente

Sono ben 25 gli argomenti della teoria della patente da preparare in vista dell’esame ministeriale: