Dramma in provincia di Latina, nel comune di Roccasecca dei Volsci. Un automobilista di Sonnino è precipitato da un dirupo con la macchina.

Precipita con la macchina in un dirupo

È successo nella mattinata di ieri, domenica 13 febbraio 2022, a Roccasecca dei Volsci. Il tutto è ancora in mano alle autorità competenti ma, secondo quanto trapela, un automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito in un dirupo.

Terribile il volo, tanto che la morte della persona, un cittadino di Sonnino, è avvenuta sul colpo. Sull’accaduto è intervenuta anche la Sindaca di Roccasecca dei Volsci, Barbara Petroni.

Le parole di Barbara Petroni, Sindaca di Roccasecca dei Volsci

Questa mattina si è verificato un incidente in montagna con una dinamica ancora da chiarire ma che fa presupporre un gesto volontario. Purtroppo per la persona a bordo dell’autovettura non c’è stato nulla da fare, era già deceduta da qualche ora. Si tratta di un cittadino della vicina Sonnino, comunità alla quale formulo le più sentite condoglianze. Ringrazio per il tempestivo intervento i carabinieri della stazione di Priverno – Roccasecca dei Volsci, il personale sanitario ed i Vigili del Fuoco.

Invito la cittadinanza a non recarsi sul posto per non intralciare le operazioni di recupero dell’autovettura per le quali sarà necessario l’ausilio dell’elicottero.