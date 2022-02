Si sono attivati in tantissimi per aiutare Ginevra, la ragazza di 17 anni di Artena che dovrà subire un’operazione piuttosto seria a Zurigo.

Tantissime donazioni per Ginevra: aiutiamo la giovane a credere nei suoi sogni

In soli due giorni la raccolta ha raggiunto la fiorente somma di €960.00 che sono stati consegnati alla mamma di Ginevra, Eleonora. La piccola 17enne di Artena è affetta da radicolopatia sacrale con intrappolamento venoso dei nervi alle radici sacrali, una malattia rara che non da scampo se non si interviene subito. Proprio per questo i genitori hanno chiesto aiuto, per far sì che Ginevra possa operarsi a Zurigo.

Tante le persone che hanno deciso di contribuire alla causa: ad oggi sono arrivate ben 41 donazioni per una cifra di 1.135 euro.

È possibile ancora donare a questi estremi:

Tramite BONIFICO verso C.C.

IBAN IT67P0100539060000000001879

Intestazione: Mucchetto Ginevra BNL 6396 di Colleferro

Causale: sostegno spese per intervento a Zurigo

oppure:

Tramite donazione in contanti presso

QUIPOSTE, ufficio poste private

Piazza Galileo Galilei n.7, Artena