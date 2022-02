Roma, positivo e no-vax rifiuta le cure: aggredisce infermiera al San Camillo

Grave episodio di violenza avvenuto a Roma, all’ospedale San Camillo. Un uomo, positivo e no-vax, non ha voluto farsi curare ed ha aggredito un’infermiera.

No-vax rifiuta le cure e si scaglia contro un’infermiera

La notizia, riportata da Il Messaggero, ha scatenato molte polemiche, soprattutto nel mondo dei sindacati. Ancora una volta come protagonista c’è un no-vax. Venerdì sera, all’ospedale San Camillo, un uomo (convinto no-vax e positivo al Covid) ha rifiutato le cure e si è scagliato contro un’infermiera.

Ha cominciato a dare in escandescenze poiché non voleva farsi curare. “Questa è una dittatura sanitaria e non avrete il mio consenso per le cure” avrebbe urlato.

L’infermiera dovrebbe cavarsela con 10 giorni di prognosi. Su questo gesto sono intervenuti molti Sindacati, tra cui Nursind Roma.

La nota dei Sindacato Nursind Roma

Altro episodio di violenza al San Camillo verso una collega che ha avuto solo l’unico torto di stare a lavorare.

La Segreteria NurSind Roma esprime la massima solidarietà alla giovane collega aggredita in maniera vile testimoniando come la violenza verso gli operatori sanitari è un atto codardo che colpisce chi si prende cura degli altri. BASTA VIOLENZA CONTRO I SANITARI!