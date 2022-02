Show dell’ex generale Antonio Pappalardo, salito alla ribalta delle cronache per essere il leader dei gilet arancioni. È stato fermato a San Cesareo per un controllo.

Pappalardo e i controlli della Polizia: è show

“Lei non sa chi sono io!” Questa è solo una delle tante frasi utilizzate da Antonio Pappalardo, ex Generale e leader incontrastato dei gilet arancioni. La polemica nasce da un posto di blocco fatto dalla Polizia a fronte dell’annunciato raduno No Vax e Fronte Nazionale per la liberazione del popolo.

All’uscita del casello di San Cesareo, Pappalardo è stato fermato ed ha iniziato ad offendere i poliziotti. Non avrebbe gradito il fatto che quest’ultimi non l’hanno riconosciuto e, proprio per questo, ha cominciato ad urlare frasi come “Lei chi è? Faccio arrestare anche lei, ha detto al telefono con il centralino del 112”.

Ecco il video preso dalla pagina Facebook Puntato, l’App degli operatori di Polizia